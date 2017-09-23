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Скрипченко: "Анжи" выглядел лучше "Спартака" в матче чемпионата России

Спорт
23 сентября, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Главный тренер махачкалинского клуба считает, что счет матча мог быть 3:1 в пользу его подопечных

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Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Анжи" играли лучше "Спартака" в матче чемпионата России. Об этом главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко рассказал журналистам.

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"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

"Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. "Спартак" хотел выиграть, но мы сыграли хорошо. Нам важно было действовать организованно, и это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака" и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов", - отметил Скрипченко.

"Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. Счет мог стать 3:1 и мы бы победили, но не реализовали несколько моментов. Я хочу поблагодарить свою команду, которая провела хороший матч. Возможно, "Спартак" был уже где-то в матче с "Ливерпулем", - сказал Скрипченко.

В следующем туре 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом".

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