Скрипченко: "Анжи" выглядел лучше "Спартака" в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Анжи" играли лучше "Спартака" в матче чемпионата России. Об этом главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко рассказал журналистам.

"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

"Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. "Спартак" хотел выиграть, но мы сыграли хорошо. Нам важно было действовать организованно, и это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака" и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов", - отметил Скрипченко.

"Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. Счет мог стать 3:1 и мы бы победили, но не реализовали несколько моментов. Я хочу поблагодарить свою команду, которая провела хороший матч. Возможно, "Спартак" был уже где-то в матче с "Ливерпулем", - сказал Скрипченко.

В следующем туре 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом".