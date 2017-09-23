"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
У хозяев отличились Луис Адриано (14-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (90). У гостей голы забили Мирал Самарджич (74) и Адлан Кацаев (78). Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе получил травму, вместо него на поле вышел Фернандо на 36-й минуте. Нападающий красно-белых Квинси Промес пропускал матч из-за дисквалификации.
Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Анжи" идет на 15-й строчку, имея в активе 8 очков.
В следующем туре 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Анжи" 1 октября также дома проведет домашний матч против санкт-петербургского "Зенита".