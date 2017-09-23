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"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Спорт
23 сентября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Футболисты "Динамо" вышли на матч в футболках в поддержку травмированных одноклубников Владимира Рыкова и Кирилла Панченко. Защитник армейцев Марио Фернандес получил травму и был заменен на 29-й минуте на Кирилла Набабкина. Как позднее сообщил ТАСС врач ЦСКА Шагабудтин Керимов, игрок получил сотрясение мозга. Еще один полузащитник ЦСКА Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, "Динамо" - 11-е с десятью очками.

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях со столичным "Локомотивом", ЦСКА дома примет "Уфу". Оба матча пройдут 1 октября.

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