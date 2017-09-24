Шайба Сошникова помогла "Торонто" обыграть "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 24 сентября. "Торонто" выиграл у "Баффало" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбу забросил российский нападающий Никита Сошников, результативную передачу отдал его соотечественник и одноклубник защитник Никита Зайцев.

В другой встрече дня "Чикаго" уступил "Коламбусу" - 2:3. В составе проигравшей команды шайбу забросил форвард Артем Анисимов. У победителей передачу отдал 19-летний нападающий Виталий Абрамов, который набрал первое очко в НХЛ. В минувшем регулярном сезоне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека россиянин, выступавший за клуб "Гатино Олимпикс", набрал 104 очка (46 шайб + 58 передач) в 66 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Абрамов был включен в первую символическую сборную вместе с российским голкипером Михаилом Денисовым из клуба "Шоуиниган" и получил приз "Мишель Бриер Мемориал Трофи", который вручается лучшему игроку лиги по итогам сезона.

На драфте новичков НХЛ 2016 года Абрамов был выбран "Коламбусом" под общим 65-м номером. В декабре "Коламбус" заключил с россиянином контракт новичка сроком на три года.

"Вашингтон" уступил "Каролине" - 1:4, передачу в этой встрече на свой счет записал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов. Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, но не отметился результативными действиями. В составе победителей 22-летний форвард Валентин Зыков отдал две результативные передачи, всего в его активе теперь три очка в НХЛ. В марте нынешнего года он забросил шайбу в своем первом матче в Национальной хоккейной лиге за "Каролину" против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Зыков был выбран на драфте "Лос-Анджелесом" в 2013 году под общим 37-м номером, а в феврале 2016 года перешел на правах обмена в "Каролину". Зыков является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.

Бывший защитник московского "Динамо" Андрей Миронов впервые отличился за "Колорадо", отдав результативную передачу в матче с "Миннесотой" (1:2).