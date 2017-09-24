Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Сошникова помогла "Торонто" обыграть "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

Спорт
24 сентября, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский форвард "Торонто" Никита Сошников

Российский форвард "Торонто" Никита Сошников

© AP Photo/Paul Sancya, архив

ТАСС, 24 сентября. "Торонто" выиграл у "Баффало" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбу забросил российский нападающий Никита Сошников, результативную передачу отдал его соотечественник и одноклубник защитник Никита Зайцев.

В другой встрече дня "Чикаго" уступил "Коламбусу" - 2:3. В составе проигравшей команды шайбу забросил форвард Артем Анисимов. У победителей передачу отдал 19-летний нападающий Виталий Абрамов, который набрал первое очко в НХЛ. В минувшем регулярном сезоне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека россиянин, выступавший за клуб "Гатино Олимпикс", набрал 104 очка (46 шайб + 58 передач) в 66 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Абрамов был включен в первую символическую сборную вместе с российским голкипером Михаилом Денисовым из клуба "Шоуиниган" и получил приз "Мишель Бриер Мемориал Трофи", который вручается лучшему игроку лиги по итогам сезона.

На драфте новичков НХЛ 2016 года Абрамов был выбран "Коламбусом" под общим 65-м номером. В декабре "Коламбус" заключил с россиянином контракт новичка сроком на три года.

"Вашингтон" уступил "Каролине" - 1:4, передачу в этой встрече на свой счет записал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов. Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, но не отметился результативными действиями. В составе победителей 22-летний форвард Валентин Зыков отдал две результативные передачи, всего в его активе теперь три очка в НХЛ. В марте нынешнего года он забросил шайбу в своем первом матче в Национальной хоккейной лиге за "Каролину" против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Зыков был выбран на драфте "Лос-Анджелесом" в 2013 году под общим 37-м номером, а в феврале 2016 года перешел на правах обмена в "Каролину". Зыков является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.

Бывший защитник московского "Динамо" Андрей Миронов впервые отличился за "Колорадо", отдав результативную передачу в матче с "Миннесотой" (1:2).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом
2
Рябинский: Кудряшов имел шансы, но поединок с Дортикосом все равно завершился бы нокаутом
3
Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"
4
В Германии пройдут выборы в Бундестаг
5
Глава МИД Ирака призвал ядерные державы помочь с созданием атомного реактора
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама