Павлюченкова проиграла Возняцки в финале турнира WTA в Токио

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ТАСС, 24 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила датчанке Каролин Возняцки в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в Токио.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу Возняцки, "посеянной" на турнире под третьим номером. Для датчанки этот финал стал седьмым в текущем году, но выигранный титул стал первым. Теннисистки встречались в седьмой раз и датчанка одержала шестую победу в очном противостоянии с россиянкой.
Павлюченкова в третий раз за год вышла в финал турнира WTA. Ранее она победила на соревнованиях в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).
Призовой фонд соревнований составил $890 тыс.