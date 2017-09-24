Павлюченкова проиграла Возняцки в финале турнира WTA в Токио

ТАСС, 24 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила датчанке Каролин Возняцки в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу Возняцки, "посеянной" на турнире под третьим номером. Для датчанки этот финал стал седьмым в текущем году, но выигранный титул стал первым. Теннисистки встречались в седьмой раз и датчанка одержала шестую победу в очном противостоянии с россиянкой.

Павлюченкова в третий раз за год вышла в финал турнира WTA. Ранее она победила на соревнованиях в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

Призовой фонд соревнований составил $890 тыс.