Более двух тысяч иностранцев из 70 стран станут участниками Московского марафона

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более двух тысяч любителей бега из 70 стран мира планируют выйти на старт Московского марафона. Об этом сообщил журналистам директор марафона Дмитрий Тарасов.
Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2017 году на старт забега, который пройдет в воскресенье, выйдут более 30 тысяч любителей бега.
"Среди них - более двух тысяч иностранных бегунов, представляющих 70 стран", - заметил Тарасов.
В Московском марафоне 2016 года принимали участие 1270 иностранных любителей бега из 71 страны.