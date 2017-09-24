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Червиченко: "Локомотив" всегда сдает после удачного старта в чемпионате России

Спорт
24 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице после 10 туров с 20 очками

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" всегда удачно стартует в чемпионате России по футболу и даже отрывается на значительное количество очков, но в дальнейшем сдает позиции. Такое мнение высказал бывший президент столичного "Спартака" Андрей Червиченко, слова которого приводит "Газета.Ru".

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"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице после 10 туров с 20 очками и отстает от лидирующего "Зенита" из Санкт-Петербурга на четыре балла.

"Я бы не сказал, что удачный старт "Локомотива" был случайным. Команда всегда удачно стартует и иногда даже отрывается на значительное количество очков, но в дальнейшем сдает. А вот объяснить, чем это вызвано, не могу - состав у москвичей по факту-то очень неплохой", - рассказал Червиченко.

В 11-м туре железнодорожники сыграют в гостях воскресенье с "Ростовом" в 16:30 мск. Команда из Ростова-на- Дону идет пятой в чемпионате с 16 очками. "Игра обещает быть крайне интересной - "Ростов" на своем поле точно не является подарком", - отметил Червиченко.

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