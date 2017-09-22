"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оставшиеся шесть матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2017/18 состоялись в четверг. Действующий обладатель трофея московский "Локомотив" в дополнительное время проиграл самарским "Крыльям Советов", а лидер премьер-лиги "Зенит" в петербургском дерби также в овертайме проиграл "Динамо".

"Локомотив" в Самаре проиграл "Крыльям Советов", главным тренером которых является Андрей Тихонов. Основные события развернулись во втором тайме. Самарцы дважды вели в счете, причем второй мяч за пять минут до окончания основного времени в свои ворота забил защитник москвичей Неманья Пейчинович. Однако "Локомотив" успел отыграться - в компенсированное время забил другой игрок обороны Соломон Кверквелия. Гости лучше смотрелись в овертайме, но пропустили контратаку, которую завершил Данил Кленкин.

"Наделали много ошибок, которые потом сами исправляли. Должны были выбраться из этой ситуации, но не удалось. Ни для кого не секрет, что "Крылья" одни из лидеров ФНЛ. Они хорошо играют, но, наверное, мы не должны были сегодня уступать", - сказал после матча Юрий Семин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Зенит" проиграл в дерби

Изначально петербургское дерби должно было пройти на малой арене стадиона "Петровский", где динамовцы проводят домашние матчи, однако они согласились сыграть на стадионе "Санкт-Петербург". Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини провел серьезную ротацию состава. Так, лучший бомбардир команды форвард Александр Кокорин не попал в заявку, вратарь Юрий Лодыгин провел лишь второй матч в сезоне, защитник Иван Новосельцев и вовсе вышел на поле впервые с декабря прошлого года, а для 18-летнего полузащитника Кирилла Капленко это был дебютный матч за "Зенит".

Уже на 10-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве - защитник Миха Мевля руками завалил соперника, выходившего один на один с вратарем. "Динамо" хорошо воспользовалось большинством, забив два мяча к перерыву. "Зенит" отыгрался во втором тайме, отправив в сетку два мяча в течение двух минут.

"Зениту" не удалось дожать соперника ни в основное, ни в дополнительное время. Напротив, "Динамо" нашло свой шанс в контратаке - Капленко в штрафной сбил Максима Барсова, и Артем Кулишев на 110-й минуте забил победный мяч.

Команда 43-летнего тренера Александра Точилина, всю карьеру отыгравшего за московское "Динамо", преподнесла одну из главных сенсаций розыгрыша. После матча Манчини критиковал судей, на что ему ответил генеральный директор "Динамо" Дмитрий Рубашко: "Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии".

"Динамо" одержало первую победу над "Зенитом" с мая 1965 года, когда матч 1/16 финала Кубка СССР завершился со счетом 2:1. С тех пор и до сегодняшнего дня команды встречались четыре раза, и все четыре матча завершались победами "Зенита".

Григорян не обиделся на болельщиков "СКА-Хабаровска"

Выступающий во втором дивизионе московский "Арарат" со счетом 1:2 уступил "СКА-Хабаровску". По ходу встречи болельщики гостей неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес главного тренера "Арарата" Александра Григоряна, который раньше возглавлял хабаровский клуб.

"Есть мысли, что с болельщиками СКА кто-то работает, потому что только совершенно безумный человек или конченая свинья по моральным качествам может так относиться к тренеру. Я мог бы сказать, кто они, но пройдет время, и будет история, где скажут, что Григорян был лучшим тренером. Как бы они ни пытались строить из себя быдло, но в здравом уме человек такое кричать не будет", - сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции.

По итогам 1/16 финала только шести командам премьер-лиги удалось пройти в следующий раунд. Настолько же плохо клубы элитного дивизиона вступали в турнир в 2013 году, а антирекорд был установлен в 2009 - лишь четыре команды прошли дальше. На этот раз к московскому "Спартаку", "Рубину", "Тосно" и "Ростову", которые свои матчи провели в среду, добавились "СКА-Хабаровск" и "Амкар". Пермяки разгромили воронежский "Факел" со счетом 4:0. В других матчах четверга нижегородский "Олимпиец" обыграл "Уфу" (1:1, по пенальти - 4:1), а красноярский "Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0.

Таким образом, сформировались все пары 1/8 финала, которые выглядят следующим образом: "Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск", "Олимпиец" - "Шинник", "Авангард" - "Тамбов", "Ростов" - "Амкар", "Спартак" - "Спартак-Нальчик", "Крылья Советов" - "Рубин", "Томь" - "Тосно", "Енисей" - "Луч-Энергия".

Согласно регламенту Кубка России, хозяева полей на этой стадии определяются по "наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя - жребием, при этом отсчет разности выездов и приемов ведется с 1/16 финала". Из этого следует, что "Спартак", "СКА-Хабаровск", "Рубин" и "Тосно" в следующем раунде сыграют дома, хозяева в остальных парах определятся по результатам специальной жеребьевки, которая пройдет до конца сентября.