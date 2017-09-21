Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Арарат" Александр Григорян остался недоволен поведением болельщиков "СКА-Хабаровска" в матче Кубка России. Об этом тренер сообщил на пресс-конференции.

В четверг московский "Арарат" со счетом 1:2 уступил хабаровскому СКА в матче 1/16 финала Кубка России. По ходу встречи болельщики хабаровского клуба неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна, который раньше являлся главным тренером "СКА-Хабаровска".

"Есть мысли, что с болельщиками СКА кто-то работает, потому что только совершенно безумный человек или конченая свинья по моральным качествам может так относиться к тренеру. Я мог бы сказать, кто они, но пройдет время и будет история, где скажут, что Григорян был лучшим тренером. Как бы они не пытались строить из себя быдло, но в здравом уме человек такое кричать не будет", - сказал Григорян.

Также тренер отметил, что уровень "СКА-Хабаровска" не позволил "Арарату" сыграть в полную силу. "В первом тайме было достаточно ощутимое преимущество у команды гостей, в перерыве нам удалось внести коррективы и во второй половине встречи забить со стандарта. Надо отметить, что уровень соперника не позволил нам сыграть в полную силу и победить в сегодняшнем матче. Думаю, что сегодня нас нельзя обвинить в плохой самоотдаче, команда старалась, но, увы, не получилось", - сказал Григорян.

В 1/8 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" встретится с петербургским "Динамо", которое выбило из розыгрыша "Зенит".