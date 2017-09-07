Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублей

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спонсор московского "Арарата" потратил на развитие футбольного клуба около 85 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Александр Григорян.
На прошлой неделе пост президента клуба по состоянию здоровья покинул Валерий Оганесян. Позже "Арарат" обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей. В четверг "Арарат" в домашнем матче Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр" обыграл "Рязань" со счетом 1:0. Ранее Григорян рассказал ТАСС, что матч против "Рязани" станет для московской команды последним.
"Согласны, что с армянами нескучно? Нам было настолько не скучно, что, я думаю, футболисты потеряли килограмма по три, и в этом "веселье" мы провели три недели. Самый веселый из нас дал много интервью, но меня удовлетворил последний комментарий Валерия Оганесяна, в котором он все объяснил", - сказал Григорян.
"Наш спонсор на данный момент потратил порядка 85 миллионов, чтобы осуществить свою детскую идею. Для нас делается все", - подчеркнул специалист.
Также Григорян заявил, что не сможет вывести команду в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), потому что спонсор клуба успеет к тому времени сменить тренера. "Я однозначно не потяну вывод команды в премьер-лигу. Я не сомневаюсь в своих силах, просто понимаю, что это невозможно. Есть один крайний недостаток для любого тренера, который будет работать с нашим спонсором, думаю, что пока он двух или трех тренеров не сменит, не сможет спокойно принимать поражения. Конечно, такую команду как "Арарат" мне очень хочется самому вывести в премьер-лигу, но я не строю иллюзий на этот счет", - сказал тренер клуба.
"Почему я заявил, что это последний матч "Арарата"? Мне не хватало внимания, после премьер-лиги чувствую отсутствие внимания и понимаю, что на следующей игре вас снова уже не увижу. Но мы придумаем что-нибудь обязательно", - пообещал Григорян.
Также он отметил качественную игру рязанской команды. "Очень тяжелая игра, впечатлила "Рязань", хотя мы их матчи просматривали. Ее силы в сыгранности, там есть костяк, надо отдать должное тренеру, который поставил качественную игру. У них очень противная схема для нашей команды, она еще в начале пути. Хорошо, что мы будем иметь девять дней, чтобы поправить как-то свои недостатки", - отметил специалист.
"Арарат" (Москва) основан в 2017 году и был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Московская команда занимает первое место в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков. За клуб выступают бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.