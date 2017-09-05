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Информации о снятии "Арарата" с чемпионата ПФЛ не поступало

Спорт
5 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Во вторник главный тренер "Арарата" Александр Григорян сообщил, что матч против "Рязани" 7 сентября станет для команды последним

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Информации о снятии московского "Арарата" с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в лигу не поступало. Об этом ТАСС сообщил президент ПФЛ Андрей Соколов.

Во вторник главный тренер "Арарата" Александр Григорян сообщил, что матч против "Рязани" 7 сентября станет для "Арарата" последним.

"Есть люди, которые финансируют клуб и управляют им. От них информации о снятии команды я не получал. Могу сказать только одно, что на 7 сентября у "Арарата" запланирован матч в Москве с "Рязанью". Соответственно, клуб должен готовиться к его проведению", - сказал Соколов.

Согласно регламенту чемпионата, в случае снятия "Арарата" его результаты будут аннулированы, отметил Соколов.

"Последствия снятия предусмотрены регламентом соревнований. Если команда провела меньше 50 процентов матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела больше 50 процентов - идет другое исчисление. Но на сегодняшний день мы можем говорить только о первом условии, если команда снимается в течение первого круга", - подчеркнул глава ПФЛ.

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