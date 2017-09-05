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Матч ФК "Арарат" против "Рязани" станет последним для команды

Спорт
5 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее "Арарат" обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении бывшего президента команды Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета московского клуба 20 млн рублей

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Главный тренер ФК "Арарат" Александр Григорян

Главный тренер ФК "Арарат" Александр Григорян

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Араратом" и "Рязанью" станет последним для московского клуба. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Арарата" Александр Григорян.

"Арарат" проведет последний матч в сезоне против "Рязани". Приходите на заключительный матч и все узнаете", - сказал Григорян.

Встреча состоится 8 сентября в Москве.

"Арарат" (Москва) основан в 2017 году и был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Московская команда занимает первое место в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков. За клуб выступают бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.

Ранее "Арарат" обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении бывшего президента команды Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей. На прошлой неделе Оганесян покинул пост президента клуба по состоянию здоровья..

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