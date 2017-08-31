Московский ФК "Арарат" подал заявление в полицию на бывшего президента клуба Оганесяна

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Арарат" обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Арарата" по информационной политике Андраник Керопян.
В среду Оганесян покинул пост президента клуба по состоянию здоровья.
"Была проведена финансовая проверка, которая показала, что со счета клуба исчезло 20 млн рублей. Как выяснилось, деньги были выведены на счета Оганесяна. Клуб написал заявление в правоохранительные органы, оно принято к рассмотрению", - сказал Керопян. По его словам, после ухода из "Арарата" Оганесян улетел в Грузию.
Комментарием Оганесяна на данный момент ТАСС не располагает.
"Арарат" занимает первое место в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата России, в шести матчах набрав 16 очков. Клуб основан в 2017 году, за команду выступают бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.