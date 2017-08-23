Футболисты "Арарата" посвятили победу над "Балтикой" тренеру Галстяну, перенесшему инфаркт

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Арарата" посвятили победу в 1/32 финала Кубка России над "Балтикой" тренеру клуба Погосу Галстяну, перенесшему инфаркт. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Арарата" Александр Григорян.

Клуб Профессиональной футбольной лиги "Арарат" дома обыграл команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" со счетом 2:1. Игроки хозяев вышли на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова в майках в поддержку Галстяна, который получил инфаркт в ходе одной из тренировок перед этой встречей. 56-летний специалист был экстренно доставлен в одну из больниц, где ему сделали операцию.

"Эту игру мы посвятили Погосу Артушевичу, у которого был сердечный приступ. Слава богу, все обошлось, но команда посвятила эту победу ему, - сказал Григорян. - В целом мы провели качественный матч, но жалко, что двое нападающих (Роман Павлюченко и Сергей Давыдов - прим. ТАСС) получили травмы и выбыли на неизвестно какой срок. Добавлю, что на фоне очень мотивированного соперника, на мой взгляд, мы выглядели лучше".

Григорян отметил хорошее качество поля, несмотря на осадки. "Если бы не дождь, то мы бы больше контролировали мяч. Мне очень нравится стадион им. Стрельцова, здесь особенная атмосфера. Удивительно, но правда, шесть раз я играл на этом стадионе, и шесть раз лил дождь", - подчеркнул специалист.

По словам главного тренера "Балтики" Игоря Черевченко, его футболистов подвели грубые ошибки. "Перед игрой предупреждал ребят, что это не чемпионат, где можно все исправить. Были хорошие моменты, но я не понимаю двух-трех футболистов своей команды, которые во вратарской ищут, кому отдать мяч", - отметил он.

Калининградский клуб проиграл три подряд матча в чемпионате ФНЛ. "У нас много травмированных нападающих, но это не повод для оправдания. Команда не должна зависеть от конкретно определенных игроков", - сказал Черевченко.