Оганесян покинул пост президента московского ФК "Арарат" по состоянию здоровья

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата", на функционировании футбольного клуба это никак не отразится. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.

Ранее об уходе Оганесяна из "Арарата" сообщило издание "Спорт-Экспресс".

"Подтверждаю уход Валерия Оганесяна. Он покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. На жизнедеятельности "Арарата" его уход никак не скажется", - сказал Керопян.

"Арарат" занимает первое место в зоне "Центр" второго дивизиона чемпионата России, в шести матчах набрав 16 очков. Клуб основан в 2017 году, за команду выступают бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.