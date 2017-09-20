Уверенность "Спартака" и неудача ЦСКА: клубы РФПЛ стартовали в Кубке России

ТАСС, 20 сентября. Десять матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2017/18 состоялось в среду. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) все игры проводили на выезде, встретившись с представителями первого и второго дивизионов - 14 командами из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и двумя из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Московский "Спартак" в Краснодаре со счетом 2:0 обыграл "Кубань", дубль оформил голландский полузащитник Квинси Промес. Оба раза Промесу ассистировал грузинский полузащитник Джано Ананидзе.

Это был первый матч "Спартака" после ничьи с "Тосно" (2:2) в матче 10-го тура чемпионата РФПЛ, который состоялся в Санкт-Петербурге 18 сентября. Красно-белые вели со счетом 2:0, причем с 29-й минуты играли в большинстве, однако в концовке пропустили два мяча. В понедельник в СМИ появилась информация, что игроки "Спартака" могли провалить концовку специально, таким образом добиваясь увольнения главного тренера команды Массимо Карреры. Руководство клуба, капитан "Спартака" Денис Глушаков и сам Каррера данные сведения официально опровергли.

После матча с "Кубанью" Каррера вновь коснулся темы взаимоотношений тренерского штаба, игроков и руководства "Спартака". Итальянец заверил, что недопонимания не было и нет. "Команда была сплоченной всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе", - сказал Каррера.

"Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с "Тосно". Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с "Тосно" я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся [два пропущенных мяча в концовке встречи]", - отметил итальянский специалист.

Молодежь ЦСКА проиграла в Курске

Главную сенсацию игрового дня сотворил курский "Авангард", который выбил ЦСКА из розыгрыша Кубка России уже на стадии 1/16 финала. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в дополнительное, на 114-й минуте, пенальти реализовал полузащитник курской команды Дмитрий Коробов. 11-метровый в ворота армейцев был назначен за игру рукой защитника Кирилла Набабкина.

Матч армейцев пропустили вратарь Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, полузащитники Потнус Вернблум и Алан Дзагоев, нападающие Витиньо и Тимур Жамалетдинов. 21-летний хавбек Александр Головин, ставший основным не только в ЦСКА, но и в сборной России, вышел на поле лишь на 95-й минуте. У красно-синих в Курске он был далеко не самым молодым, против "Авангарда" играли 18-летний Наяир Тикнизян, 19-летние Константин Кучаев, Иван Олейников и Хетаг Хосонов, 20-летний Астемир Гордюшенко.

"Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут очень мотивированными, - сказал после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, слова которого приводит официальный сайт московского клуба. - Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил".

"Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч", - сказал белорусский специалист.

"Краснодар" обжегся с ротацией

В 1/16 финала Кубка России вылетел и "Краснодар", занимающий в чемпионате РФПЛ еще более высокое место, чем ЦСКА. Если московская команда после 10 туров идет на четвертой позиции, то краснодарская - на второй.

"Краснодар" был бит "Томью", покинувшей РФПЛ по итогам прошлого сезона. На 24-й минуте счет открыл полузащитник томского клуба Павел Деобальд, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев на 31-й минуте восстановил паритет с пенальти, а на 45-й нападающий Александр Соболев забил победный мяч сибирской команды. Кубок России - уже второй турнир в текущем сезоне, в котором "Краснодар" больше не сыграет, ранее в конце августа он вылетел из Лиги Европы, не совладав с сербской "Црвеной Звездой".

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча отметил, что ему стоило выпустить на поле не наполовину, а полностью основной состав. В Томск не полетели вратарь Станислав Крицюк, защитник Андреас Гранквист, полузащитники Маурисио Перейра, Юрий Газинский и Виктор Классон, а также нападающий Федор Смолов.

"Мы позорно вошли в историю "Краснодара". Играли безобразно, ошибка заключается в том, что мы сыграли в ротацию, что не нужно было делать. То же самое было с Лигой Европы, где мы также выступили неудачно. Не надо было половину [основного] состава оставлять в Краснодаре", - сказал Шалимов.

В других матчах "Рубин" обыграл "Оренбург" (2:0), "Ростов" победил астраханский "Волгарь" (2:0), екатеринбургский "Урал" в Ярославле был разгромлен "Шинником" (0:3), тульский "Арсенал" уступил "Тамбову" (0:1), "Тосно" одолел "Тюмень" (2:1), махачкалинский "Анжи" во Владивостоке потерпел поражение от "Луча-Энергии" (0:2), московское "Динамо" проиграло нальчикскому "Спартаку" (0:0 - основное время, 2:4 - в серии пенальти). Оставшиеся шесть игр 1/16 финала Кубка России пройдут в четверг.

Уже известно, что московский "Спартак" в 1/8 финала (матчи данной стадии намечены на 25 октября) сыграет с клубом "Спартак-Нальчик", "Авангард" встретится с "Тамбовом", "Томь" сразится с "Тосно". "Рубин" поборется с победителем матча между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом", "Ростов" - с победителем матча между воронежским "Факелом" и пермским "Амкаром", "Шинник" - с победителем матча между нижегородским "Олимпийцем" и "Уфой", "Луч-Энергия" - с победителем матча между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом". Хозяева матчей 1/8 финала определятся по результатам специальной жеребьевки, которая пройдет до конца сентября.