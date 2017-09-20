"Ростов" победил "Волгарь" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 20 сентября. "Ростов" обыграл астраханский "Волгарь" со счетом 2:0 в гостевом матче 1/16 Кубка России по футболу.

Голы забили Александр Зуев (22-я минута) и Александр Бухаров (48).

В 1/8 финала "Ростов" сыграет с победителем матча между воронежским "Факелом" и пермским "Амкаром".