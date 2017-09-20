ФК "Авангард" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв ЦСКА

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ТАСС, 20 сентября. Курский "Авангард" обыграл московский ЦСКА в дополнительное время со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.
Мяч с пенальти забил Дмитрий Коробов на 114-й минуте.
"Авангард" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка страны. До этого лучшим достижением клуба являлся выход в 1/16 финала турнира.
ЦСКА второй сезон подряд вылетает из Кубка России на стадии 1/16 финала. В прошлом году армейцы на выезде проиграли красноярскому "Енисею" - 1:2.
В следующем раунде "Авангард" сыграет с "Тамбовом", который ранее в среду обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в конце октября.