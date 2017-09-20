"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России

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ТАСС, 20 сентября. Казанский футбольный клуб "Рубин" одержал победу со счетом 2:0 над "Оренбургом" в матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Оренбурге.
Мячи забили Егор Сорокин (29-я минута) и Максим Лестьенн (90). "Оренбург" потерпел первое поражение на своем поле за последние шесть матчей.
В 1/8 финала Кубка России "Рубин" сыграет с победителем матча 1/16 финала, в котором 21 сентября встретятся самарские "Крылья Советов" и московский "Локомотив".