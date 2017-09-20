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"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России

Спорт
20 сентября, 17:04 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Футболисты "Рубина"

Футболисты "Рубина"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Казанский футбольный клуб "Рубин" одержал победу со счетом 2:0 над "Оренбургом" в матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Оренбурге.

Мячи забили Егор Сорокин (29-я минута) и Максим Лестьенн (90). "Оренбург" потерпел первое поражение на своем поле за последние шесть матчей.

В 1/8 финала Кубка России "Рубин" сыграет с победителем матча 1/16 финала, в котором 21 сентября встретятся самарские "Крылья Советов" и московский "Локомотив".

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