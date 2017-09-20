Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Владивостокский футбольный клуб "Луч-Энергия" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла во Владивостоке.
Счет в матче на 20-й минуте открыл Руслан Гордиенко. На 68-й минуте счет удвоил Дмитрий Маляка.
В 1/8 финала Кубка России "Луч-Энергия" сыграет с победителем матча, в котором встретятся красноярский "Енисей" и грозненский "Ахмат". Игра пройдет в четверг в 15:00 мск.
"Анжи" стал первым клубом премьер-лиги, прекратившим борьбу за победу в Кубке России. Клубы РФПЛ вступают в борьбу со стадии 1/16 финала, они играют в гостях против команд из низших дивизионов российского футбола.
Другие матчи 1/16 финала Кубка России пройдут позднее в среду и в четверг.