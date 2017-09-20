ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"

ТАСС, 20 сентября. Владивостокский футбольный клуб "Луч-Энергия" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла во Владивостоке.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Руслан Гордиенко. На 68-й минуте счет удвоил Дмитрий Маляка.

В 1/8 финала Кубка России "Луч-Энергия" сыграет с победителем матча, в котором встретятся красноярский "Енисей" и грозненский "Ахмат". Игра пройдет в четверг в 15:00 мск.

"Анжи" стал первым клубом премьер-лиги, прекратившим борьбу за победу в Кубке России. Клубы РФПЛ вступают в борьбу со стадии 1/16 финала, они играют в гостях против команд из низших дивизионов российского футбола.

Другие матчи 1/16 финала Кубка России пройдут позднее в среду и в четверг.