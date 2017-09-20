Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" сыграет с "Кубанью" в матче Кубка России по футболу

Спорт
20 сентября, 0:40 UTC+3 ТАСС

В среду пройдут 10 матчей 1/16 финала турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Десять матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду. На этой стадии в борьбу вступают представители премьер-лиги, которые сыграют в гостях с командами из низших дивизионов.

Чемпион России "Спартак" отправился в гости к краснодарской "Кубани", которая второй сезон выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). "Спартак" на минувшей неделе в концовках упустил победы в матче Лиги чемпионов со словенским "Марибором" (1:1) и встрече чемпионата с "Тосно" (2:2), причем команда из Ленинградской области забила "Спартаку" два мяча, играя в меньшинстве.

Смотрите также
Футболисты "Спартака" после матча с "Тосно"

"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"

Массимо Каррера единственный кубковый матч со "Спартаком" проиграл - год назад хабаровскому СКА (0:1), тогда играл смешанный состав красно-белых. На сей раз в Краснодар полетели все основные футболисты, за исключением травмированных, среди которых капитан команды Денис Глушаков и форвард Зе Луиш.

"Кубань" в ФНЛ занимает 14-е место и не претендует на возвращение в элиту. Безвыигрышная серия кубанцев составляет уже шесть матчей, среди которых поражение от "Спартака-2" в Краснодаре со счетом 2:3.

Матч пройдет на стадионе "Кубань", начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

ЦСКА в Курске сыграет без лидеров

ЦСКА сыграет в гостях с курским "Авангардом", который вернулся в ФНЛ и занимает 11-е место. Армейцы Виктора Гончаренко успешно выступили на прошлой неделе, победив в Лиге чемпионов португальскую "Бенфику" (2:1) и "Ростов" (2:0) - во встрече премьер-лиги. Однако в кубковом матче Гончаренко решил предоставить отдых почти всем основным футболистам - на игру с "Авангардом" отправился смешанный состав, где основную обойму представляют Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Аарон Оланаре и Федор Чалов.

Хозяев недавно возглавил новый тренер - Хасанби Биджиев, который в прошлом сезоне не сумел сохранить место в ФНЛ "Спартаку" из Нальчика. Матч пройдет на стадионе "Трудовые резервы" в Курске, начало - 17:00 мск. Главный арбитр - Сергей Куликов из Саранска.

"Краснодар" в 15:00 мск сыграет в Томске против "Томи", которая в прошлом сезоне выступала в премьер-лиге. Несмотря на усиление опытными футболистами, сибиряки не могут выиграть в ФНЛ уже семь матчей, опустившись на 12-е место. "Краснодар", оставшись без Лиги Европы, в нынешнем сезоне может сделать ставку на Кубок России, который кубанская команда еще не выигрывала.

Из фаворитов ФНЛ в среду сыграют "Оренбург", который примет казанский "Рубин", а также "Тамбов", встречающийся с тульским "Арсеналом". "Оренбург" пока занимает в ФНЛ девятое место, но по своему потенциалу, команда, которую возглавил Владимир Федотов, способна побороться за возвращение в премьер-лигу и дать бой подопечным Курбана Бердыева.

"Динамо" едет в Нальчик

Столичное "Динамо" сыграет со "Спартаком" из Нальчика (18:30), который оказался одним из двух клубов второго дивизиона (наряду с "Араратом"), пробившихся в 1/16 финала. Нальчане в зоне "Юг" занимают восьмое место, к тому же команду покинул главный тренер Биджиев и его помощник Игорь Чугайнов. Возглавил "Спартак" Сергей Трубицин, который работал с многими клубами южной зоны второго дивизиона.

Победитель матча в Нальчике в 1/8 финала сыграет с "Кубанью" или "Спартаком".

В среду также сыграют "Луч-Энергия" из Владивостока и махачкалинский "Анжи" (12:00 мск), ярославский "Шинник" и "Урал" (15:00), "Тюмень" и "Тосно" (17:00), астраханский "Волгарь" и "Ростов" (18:00).

Еще шесть матчей стадии 1/16 финала пройдут в четверг. Обладатель Кубка России "Локомотив" начинает защиту титула в Самаре матчем против "Крыльев Советов", лидер чемпионата России "Зенит" сыграет на домашней арене "Санкт-Петербург" формально гостевой матч с земляками из "Динамо".

Смотрите также

Футболисты "Спартака" вылетели на матч Кубка России с шестичасовым опозданием

Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемах

Каррера: "Спартак" переживает непростой период, но никто не собирается опускать руки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
МИД заявил о готовности Москвы к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику по РФ
4
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
7
Слуцкий: Трамп добивается перехода к однополярного миру, одним полюсом которого будет США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама