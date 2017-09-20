"Спартак" сыграет с "Кубанью" в матче Кубка России по футболу

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ТАСС, 20 сентября. Десять матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду. На этой стадии в борьбу вступают представители премьер-лиги, которые сыграют в гостях с командами из низших дивизионов.
Чемпион России "Спартак" отправился в гости к краснодарской "Кубани", которая второй сезон выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). "Спартак" на минувшей неделе в концовках упустил победы в матче Лиги чемпионов со словенским "Марибором" (1:1) и встрече чемпионата с "Тосно" (2:2), причем команда из Ленинградской области забила "Спартаку" два мяча, играя в меньшинстве.
Массимо Каррера единственный кубковый матч со "Спартаком" проиграл - год назад хабаровскому СКА (0:1), тогда играл смешанный состав красно-белых. На сей раз в Краснодар полетели все основные футболисты, за исключением травмированных, среди которых капитан команды Денис Глушаков и форвард Зе Луиш.
"Кубань" в ФНЛ занимает 14-е место и не претендует на возвращение в элиту. Безвыигрышная серия кубанцев составляет уже шесть матчей, среди которых поражение от "Спартака-2" в Краснодаре со счетом 2:3.
Матч пройдет на стадионе "Кубань", начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.
ЦСКА сыграет в гостях с курским "Авангардом", который вернулся в ФНЛ и занимает 11-е место. Армейцы Виктора Гончаренко успешно выступили на прошлой неделе, победив в Лиге чемпионов португальскую "Бенфику" (2:1) и "Ростов" (2:0) - во встрече премьер-лиги. Однако в кубковом матче Гончаренко решил предоставить отдых почти всем основным футболистам - на игру с "Авангардом" отправился смешанный состав, где основную обойму представляют Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Аарон Оланаре и Федор Чалов.
Хозяев недавно возглавил новый тренер - Хасанби Биджиев, который в прошлом сезоне не сумел сохранить место в ФНЛ "Спартаку" из Нальчика. Матч пройдет на стадионе "Трудовые резервы" в Курске, начало - 17:00 мск. Главный арбитр - Сергей Куликов из Саранска.
"Краснодар" в 15:00 мск сыграет в Томске против "Томи", которая в прошлом сезоне выступала в премьер-лиге. Несмотря на усиление опытными футболистами, сибиряки не могут выиграть в ФНЛ уже семь матчей, опустившись на 12-е место. "Краснодар", оставшись без Лиги Европы, в нынешнем сезоне может сделать ставку на Кубок России, который кубанская команда еще не выигрывала.
Из фаворитов ФНЛ в среду сыграют "Оренбург", который примет казанский "Рубин", а также "Тамбов", встречающийся с тульским "Арсеналом". "Оренбург" пока занимает в ФНЛ девятое место, но по своему потенциалу, команда, которую возглавил Владимир Федотов, способна побороться за возвращение в премьер-лигу и дать бой подопечным Курбана Бердыева.
Столичное "Динамо" сыграет со "Спартаком" из Нальчика (18:30), который оказался одним из двух клубов второго дивизиона (наряду с "Араратом"), пробившихся в 1/16 финала. Нальчане в зоне "Юг" занимают восьмое место, к тому же команду покинул главный тренер Биджиев и его помощник Игорь Чугайнов. Возглавил "Спартак" Сергей Трубицин, который работал с многими клубами южной зоны второго дивизиона.
Победитель матча в Нальчике в 1/8 финала сыграет с "Кубанью" или "Спартаком".
В среду также сыграют "Луч-Энергия" из Владивостока и махачкалинский "Анжи" (12:00 мск), ярославский "Шинник" и "Урал" (15:00), "Тюмень" и "Тосно" (17:00), астраханский "Волгарь" и "Ростов" (18:00).
Еще шесть матчей стадии 1/16 финала пройдут в четверг. Обладатель Кубка России "Локомотив" начинает защиту титула в Самаре матчем против "Крыльев Советов", лидер чемпионата России "Зенит" сыграет на домашней арене "Санкт-Петербург" формально гостевой матч с земляками из "Динамо".