Каррера: "Спартак" переживает непростой период, но никто не собирается опускать руки

ТАСС, 18 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" переживает непростой период, но никто не собирается опускать руки и сдаваться. Такое мнение выразил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, слова которого приводит пресс-служба команды.

"Спартак" 17 сентября в матче 10-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2). С 29-й минуты красно-белые играли в большинстве, по ходу встречи вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча в концовке. В СМИ появилась информация, что игроки "Спартака" намеренно "сплавляют" Карреру, так как хотят, чтобы он был отправлен в отставку.

"Наш "Спартак" переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться, - сказал Каррера. - Матч против "Тосно" закончился так, как не должен был закончиться, и мы все - руководство клуба, тренерский штаб и игроки - собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба".

"На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak" , - добавил тренер красно-белых.

"Спартак" после десяти туров занимает в чемпионате России восьмое место, набрав 13 очков. В среду красно-белые в Краснодаре проведут матч 1/16 финала Кубка России с "Кубанью", а в субботу в 11-м туре национального первенства в Москве встретятся с махачкалинским "Анжи".