Вице-президент "Спартака": ответственность за результаты с команды никто не снимал

ТАСС, 18 сентября. Ответственность за результаты московского футбольного клуба "Спартак" с команды никто не снимал. Об этом заявил вице-президент клуба Наиль Измайлов, чьи слова приводит пресс-служба красно-белых.

Ранее в СМИ появилась информация, что неудовлетворительные результаты клуба связаны с желанием некоторых футболистов добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. 17 сентября "Спартак" в матче 10-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2), с 29-й минуты красно-белые играли в большинстве, а по ходу встречи вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча в концовке.

"Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше - одной семьей, - сказал Измайлов. - Хочу, чтобы мы верили друг другу, верили главному тренеру, верили в игроков. Ответственность за результат никто не снимал - ни с тренера, ни с футболистов, ни с руководства клуба. У нас с вами есть "Спартак", есть миллионы болельщиков, которые переживают и поддерживают команду, мы должны их уважать и профессионально относиться к своим обязанностям".

"Спартак" после десяти туров занимает в чемпионате России восьмое место, набрав 13 очков. В среду красно-белые в Краснодаре проведут матч 1/16 финала Кубка России с "Кубанью", а в субботу в 11-м туре национального первенства в Москве встретятся с махачкалинским "Анжи".