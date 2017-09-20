"Томь" обыграла "Краснодар" и вышла в 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 20 сентября. Томская "Томь" одержала победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Деобальд (24-я минута) и Александр Соболев (45). У проигравших отличился Павел Мамаев (31, с пенальти).

В последний раз "Краснодар", который в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги после десяти туров занимает второе место, не смог преодолеть стадию 1/16 финала в сезоне-2011/12, когда проиграл воронежскому "Факелу". "Томь" в предыдущий раз выходила в 1/8 финала в сезоне-2013/14, обыграв "Оренбург", который тогда назывался "Газовик". В том розыгрыше Кубка России томский клуб дошел до четвертьфинала.

В 1/8 финала турнира "Томь", занимающая 12-е место в первенстве Футбольной национальной лиги, встретится с победителем матча между "Тюменью" и "Тосно" из Ленинградской области, который пройдет позднее в среду.