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Клуб "Тосно" победил "Тюмень" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Спорт
20 сентября, 19:01 UTC+3 ТАСС

В составе "Тосно" дубль оформил Максим Палиенко

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ТАСС, 20 сентября. "Тосно" из Ленинградской области обыграл "Тюмень" со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 Кубка России по футболу.

В составе "Тосно" дубль оформил Максим Палиенко (34-я и 38-я минуты). За "Тюмень" гол забил Данил Карпов (48).

В 1/8 финала "Тосно" в гостях сыграет с "Томью". В прошедшем сезоне клуб из Ленинградской области дошел до 1/4 финала, где проиграл московскому "Локомотиву".

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