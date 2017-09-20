Два мяча Промеса помогли "Спартаку" обыграть "Кубань" в матче 1/16 финала Кубка России

ТАСС, 20 сентября. Московский "Спартак" обыграл краснодарскую "Кубань" со счетом 2:0 в гостевом матче 1/16 Кубка России по футболу.

Два мяча забил Квинси Промес (45-я и 53-я минуты). На 82-й минуте голландец получил травму и был заменен на Зелимхана Бакаева.

В 1/8 финала "Спартак" сыграет с победителем матча "Спартак-Нальчик" - "Динамо" (Москва).