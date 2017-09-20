Федун не собирается продавать "Спартак"

ТАСС, 20 сентября. Владелец "Спартака" Леонид Федун не собирается продавать московский футбольный клуб. Его слова приводит агентство Reuters.

"Я никому не предлагал купить "Спартак", - заявил Федун, добавив, что ему становится все труднее справляться с психологическим давлением. - Две недели назад все было хорошо, и ты был героем. После первой неудачи в вас начинают бросать грязь. И очень трудно постоянно справляться с этим в течение 16 лет".

Федун не раскрыл бюджет клуба, но сказал, что он эквивалентен "двум или трем топ-командам английского чемпионшипа" (второй лиги Англии). По его словам, "Спартак" не может конкурировать с европейскими клубами за приобретение элитных игроков, потому что их стоимость выросла. "Мы являемся свидетелями огромной инфляции в футболе. В этих условиях невозможно конкурировать с Западом с учетом российских средств", - добавил владелец "Спартака".

Ранее Федун сообщил ТАСС, что ситуация, в которой оказался банк "Открытие", не скажется на его сотрудничестве со "Спартаком". В феврале 2013 года "Спартак" и банк "Открытие" заключили шестилетний контракт. В рамках соглашения домашний стадион "Спартака" в Тушине получил название "Открытие-Арена", сумма сделки составила 1 млрд 208 млн рублей.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.