Симонян: за футболистов "Спартака" стыдно, в команде нет вожака

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболистам "Спартака" в сложившейся непростой ситуации стоит вспомнить о чести клуба и своей, а руководству и тренеру Массимо Каррере необходимо наладить климат в коллективе. Такое мнение ТАСС высказал ветеран красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

В воскресенье "Спартак" в рамках 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Тосно" (2:2), при этом к 86-й минуте красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве. Действующий чемпион страны занимает восьмое место в турнирной таблице с 13 очками. По информации издания "Спорт-Экспресс", в раздевалке после игры с "Тосно" Каррера обратился к игрокам с вопросом, действовали ли они таким образом специально, чтобы он покинул клуб. Симонян подчеркнул, что сам узнал эту информацию только из СМИ.

"Вопрос не в том, почему так получилось в этом матче, а почему так получается - столько пропущенных мячей, потерянных очков, и все в конце матча. Господа, задумайтесь в чем дело. Получаемся, мы не можем играть все 90 минут, после 80-й начинают трястись, как бы что не произошло, и так и происходит, и так произошло вчера", - прокомментировал ситуацию Симонян.

"Почему так происходит, вопрос к тренерам, - продолжил собеседник ТАСС. - Пусть даже в раздевалке Каррера действительно задал вопрос игрокам, но, друзья [игроки], есть самолюбие и честь, ваша собственная честь и честь клуба. Что же вы делаете, как же так? За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно".

Симонян отметил, что не видит в команде лидера: "В прежние времена у нас всегда был вожак - тот же Игорь Нетто, который подошел бы, схватил за шиворот и потребовал бы выполнять свои обязанности. Я избирался в "Спартаке" капитаном, знал свое дело, но уступал Нетто по части требовательности, лидерства. К сожалению, такого игрока сейчас в команде нет. Думал, может, самый опытный среди них (Сальваторе) Боккетти, но черта с два - его не было".

"Денис Глушаков? К сожалению, он не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо", - также сказал Симонян.

"Я тоже обращался к игрокам"

Симонян, который тренировал "Спартак" в 1960-1965 и 1967-1972 годах, вспомнил подобный случай из своего опыта: "Однажды у нас была неудачная полоса, и я обратился к игрокам: "Ребят, скажите честно, вы меня "сплавляете", я вам нежелателен? Уверяю вас, я за место держаться не буду, завтра же подам заявление об уходе". Мне сразу сказали: "Да нет, что вы, Никита Павлович, нет, просто полоса неудач". Так вчера сделал Каррера. После того нашего разговора команда стала играть".

Собеседник ТАСС считает, что красно-белые могут вернуть результаты прошлого сезона только за счет "жесточайшей игровой дисциплины и самоотдачи", и верит, что Каррера может справиться в данной ситуации. "Он все-таки с места в карьер поставил игру команде, сделал ее чемпионом, и она ведь выиграла его неслучайно. Я не знаю внутренних дел, но необходим климат в коллективе, который создают, в первую очередь, руководство и тренер, должно быть взаимопонимание; можно и повысить голос, применить силу, но все должно быть объективно и, конечно, уважительно к игрокам. Будем надеяться, что полоса закончиться, что они внутри коллектива в конце концов разберутся и станут единым коллективом", - добавил Симонян.

В 11-м туре "Спартак" 23 сентября примет на своем поле махачкалинский "Анжи".