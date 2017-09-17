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Ребров: "Спартак" не имеет права упускать победу в таких матчах, как с "Тосно"

Спорт
17 сентября, 16:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС

Ведя по ходу встречи 2:0, московский клуб пропустил два мяча на на 86-й и 90-й минутах

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Артем Ребров

Артем Ребров

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" не имеют права упускать победу в таких матчах, как с "Тосно". Об этом журналистам рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров.

В воскресенье в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Тосно" со счетом 2:2, ведя по ходу игры 2:0. Красно-белые пропустили голы на 86-й и 90-й минутах. На 29-й минуте с поля был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.

"Не имеем права упускать такие победы, как в матче против "Тосно". Мы вели в два мяча, соперник играл в меньшинстве. Не первый раз в сезоне происходит такое, значит, это не просто так", - сказал Ребров.

"Спартак" идет на восьмом месте с 13 очками после 10 матчей.

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