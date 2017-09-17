Ребров: "Спартак" не имеет права упускать победу в таких матчах, как с "Тосно"Спорт 17 сентября, 16:15
Тигиев: футболисты "Спартака" могли расслабиться и потерять концентрацию в игре с "Тосно"Спорт 17 сентября, 16:01
Промес: футболисты "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче с "Тосно"Спорт 17 сентября, 15:59
Мостовой: многие футболисты "Спартака" еще не отошли от эйфории после чемпионстваСпорт 17 сентября, 15:55
У футболиста "Спартака" Тигиева подозрение на серьезную травму коленаСпорт 17 сентября, 15:53
Багдад и Москва спустя 13 лет возобновили прямое авиасообщениеЭкономика и бизнес 17 сентября, 15:51
Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономернойСпорт 17 сентября, 15:50
Даниил Квят сошел в гонке Гран-при СингапураСпорт 17 сентября, 15:45
Каррера заявил, что у футболистов "Спартака" нет психологических проблемСпорт 17 сентября, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче чемпионата России с "Тосно". Об этом журналистам рассказал форвард красно-белых Квинси Промес.
В воскресенье в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Тосно" со счетом 2:2, ведя по ходу игры 2:0.
"Мы очень разочарованы результатом, я не знаю, что сказать больше. Мы выигрываем вместе и вместе должны пережить это. Мы бились за второй гол, смогли его забить, все шло хорошо, но потом соперник забил один и получил шанс перевернуть игру. Я не могу объяснить, почему так произошло", - считает Промес.
"Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть. Не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы", - добавил футболист.
"Спартак" занимает восьмое место, набрав 13 очков в 10 матчах. В следующем матче москвичи сыграют на своем поле с махачкалинским "Анжи" 24 сентября.