Промес: футболисты "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче с "Тосно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче чемпионата России с "Тосно". Об этом журналистам рассказал форвард красно-белых Квинси Промес.

В воскресенье в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Тосно" со счетом 2:2, ведя по ходу игры 2:0.

"Мы очень разочарованы результатом, я не знаю, что сказать больше. Мы выигрываем вместе и вместе должны пережить это. Мы бились за второй гол, смогли его забить, все шло хорошо, но потом соперник забил один и получил шанс перевернуть игру. Я не могу объяснить, почему так произошло", - считает Промес.

"Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть. Не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы", - добавил футболист.

"Спартак" занимает восьмое место, набрав 13 очков в 10 матчах. В следующем матче москвичи сыграют на своем поле с махачкалинским "Анжи" 24 сентября.