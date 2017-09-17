Тигиев: футболисты "Спартака" могли расслабиться и потерять концентрацию в игре с "Тосно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" могли расслабиться или потерять концентрацию в концовке матча чемпионата России против "Тосно". Об этом ТАСС рассказал защитник красно-белых Георгий Тигиев.

Тигиев травмировался в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2), который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге. 22-летний защитник был заменен на 58-й минуте встречи. "Спартак" упустил победу на последних минутах, ведя в счете с преимуществом в два мяча.

"Я не понимаю, как можно было сыграть вничью, ведя в счете с преимуществом в два гола. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить", - сказал Тигиев.

Следующий матч "Спартак" проведет дома 24 сентября против махачкалинского "Анжи".