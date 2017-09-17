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Каррера заявил, что у футболистов "Спартака" нет психологических проблем

Спорт
17 сентября, 15:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС

В воскресенье в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги красно-белые в гостях сыграли вничью с "Тосно", ведя по ходу игры 2:0

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" не имеют никаких психологических проблем. Об этом журналистам заявил главный тренер столичной команды Массимо Каррера.

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В воскресенье в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Тосно" со счетом 2:2, ведя по ходу игры 2:0. Столичная команда пропустила голы на 86-й и 90-й минутах. В матче группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором" "Спартак" также не смог удержать победный счет, пропустив ответный гол на 85-й минуте.

"Отрыв от "Зенита" немалый (восемь очков - прим. ТАСС). Моя задача состоит в том, чтобы такие матчи не повторялись, - отметил Каррера. - Никаких психологических проблем в команде нет, спросите об этом у игроков. Если у футболистов есть какие-то проблемы по отношению ко мне, они вам расскажут об этом".

В ситуации с первым голом "Тосно" грубую ошибку допустил защитник "Спартака" Марко Петкович. "Он сыграл так же, как и остальные защитники, которые должны останавливать форвардов соперника. Конечно, нападающий в ваших глазах может казаться более зрелищным, когда он идет в обводку или бьет. Вы наблюдаете за игроками, только когда у них мяч, я наблюдаю в целом за картиной", - отметил Каррера.

"Проблема не касается только обороны, проблема есть у всей команды. Если защитник обороняется и совершает ошибку, а ему никто не помогает, из-за этого приходят голы", - добавил он.

"Спартак" после 10 матчей набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 24 сентября красно-белые на своем поле примут махачкалинский "Анжи".

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