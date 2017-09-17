Эксперт: арбитр не должен был удалять футболиста "Тосно" Шахова в матче со "Спартаком"

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Тосно " - "Спартак" Владимир Сельдяков не должен был удалять защитника команды из Ленинградской области Виталия Шахова за фол против форварда москвичей Педро Роши. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.
На 29-й минуте матча Шахов схватил за рукав Рошу, не давая убежать сопернику к воротам. Сельдяков показал защитнику красную карточку за фол последней надежды.
"Момент немного сложный, - считает Бартфельд. - Дело в том, что Роша слишком далеко отпустил мяч и не совсем понятно, кто бы успел к нему раньше - форвард "Спартака" или голкипер "Тосно". Решение удалить Шахова было бы верным, если бы была явная возможность забить гол. По крайней мере, если бы вратарь не успел первым, то он явно бы вступил в борьбу".
"Мое мнение, что здесь желтая карточка, а не удаление", - заключил собеседник ТАСС.
Встреча "Тосно" - "Спартак" проходит в Санкт- Петербурге. После первого тайма счет 1:0 в пользу москвичей.