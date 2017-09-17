"Спартак" сыграет с "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Три матча в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Казани пройдут в воскресенье в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. "Спартак" сыграет в гостях против "Тосно", который возглавляет бывший защитник красно-белых Дмитрий Парфенов.

Чемпион страны вновь отправляется в Санкт-Петербург, где в нынешнем сезоне потерпел крупное поражение от местного "Зенита" со счетом 1:5. Игра против "Тосно", впрочем, пройдет на бывшей домашней арене "Зенита" - стадионе "Петровский", где "Спартак" также не раз проигрывал. В прошлом сезоне "Зенит" победил здесь "Спартак" со счетом 4:2.

Новичок премьер-лиги "Тосно" на формально домашнем поле играет неудачно, после трех поражений дважды сыграв вничью, причем с конкурентами в борьбе за выживание хабаровским СКА и "Анжи". На матче против "Спартака" на "Петровском" наверняка соберется рекордная в сезоне аудитория, и поддержка болельщиков может помочь "Тосно", который в целом показывает неплохой футбол.

43-летний Парфенов - известный в прошлом защитник "Спартака" и сборной Украины, который под руководством Олега Романцева выиграл четыре чемпионата России. Помогает Парфенову Владимир Бесчастных - один из лучших нападающих "Спартака" 90-х, который работал и в молодежной команде красно-белых.

"Тосно" уже побеждал "Спартак", в марте 2014 года в 1/8 финала Кубка России, причем встреча состоялась в Москве на стадионе "Локомотив". Победный мяч в ворота команды, руководимой Валерием Карпиным, тогда забил защитник Валентин Филатов, а выступали футболисты из Ленинградской области еще во втором дивизионе. С тех пор "Тосно" полностью поменял состав, зато в "Спартаке" помнят унижение от "Тосно", стоившее Карпину своего поста, Сальваторе Бокетти, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

Без Глушакова

Глушаков с "Тосно" не сыграет из-за травмы, полученной в среду в матче Лиги чемпионов со словенским "Марибором". Первая за пять лет встреча главного еврокубка сложилась для "Спартака" не лучшим образом, а победу подопечные Массимо Карреры не удержали (1:1). При этом "Спартак" выиграл последний матч чемпионата страны - у "Рубина" со счетом 1:0, не пропустив и в предыдущей встрече с хабаровским СКА. В случае очередной победы "Спартак" может подняться на шестое место.

Начало матча "Тосно" - "Спартак" - 13:00 мск, главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Игровой день воскресенья начнется в Хабаровске, где местный СКА примет грозненский "Ахмат". Хабаровчане не проигрывают уже пять матчей чемпионата, однако четыре последних завершили вничью. При этом единственную пока победу в элите армейцы одержали на своем поле над "Анжи" (2:0).

"Ахмат" после серии из четырех поражений сумел обыграть в гостях ЦСКА и сыграть вничью с одним из лидеров - "Локомотивом". Матч пройдет на стадионе имени Ленина в Хабаровске, начало - 11:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы.

Бердыев против Тарханова

В 16:30 мск "Рубин" начнет матч с "Уралом". Команда Курбана Бердыева выиграла два последних домашних матча у "Анжи" (6:0) и "Тосно" (1:0), однако в предыдущем туре волжане проиграли "Спартаку". Бердыев продолжает строить новый "Рубин", который уже борется за путевку в Лигу Европы, в отличие от "Урала", вновь опустившийся в зону вылета.

Команда Александра Тарханова семь из девяти сыгранных матчей завершила вничью, что пока не позволяет подняться выше 11-го места. Уральцы семь матчей не выигрывают, при этом именно в гостях они одержали единственную победу (над "Динамо") и потерпели поражение от "Локомотива" (1:2).

Матч "Рубин" - "Урал" пройдет на "Казань-Арене", главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы.

10-й тур стартовал в пятницу, когда "Арсенал" победил "Динамо" (1:0). В субботу ЦСКА победил "Ростов" (2:0), а "Анжи" проиграл "Краснодару" со счетом 1:5. Завершится тур в понедельник матчами между "Локомотивом" и "Амкаром", а также "Зенитом" и "Уфой".

В чемпионате России лидируют набравшие по 21 очку "Зенит" (девять матчей) и "Краснодар (10). 20 очков в девяти матчах набрал "Локомотив".