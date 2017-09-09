Готовы к Лиге чемпионов: "Спартак" обыграл "Рубин" в РФПЛ, но обиделся на журналистов

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Таким образом, красно-белые прервали трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны - ранее спартаковцы уступили ЦСКА (1:2) и "Локомотиву" (3:4), а также сыграли вничью со "СКА- Хабаровском" (0:0).
Единственный гол в матче забил голландский полузащитник Квинси Промес. Для него этот мяч стал 50-м в 100 проведенных за "Спартак" играх. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера поделился мнением, что голландец должен в честь такой примечательной статистики "накрыть стол команде". "Когда футболист максимально реализует свой потенциал, в этом есть и заслуга команды", - сказал тренер.
Что касается самой игры, Каррера отметил везение его команды в моменте с голом. По его словам, его подопечным повезло, что соперник в самом начале второго тайма раскрылся. При этом тренер подчеркнул, что "Рубину" всегда сложно забить, из-за чего в первой половине встречи практически не было ударов.
Похожее мнение высказал и главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев. Специалист отметил, что, несмотря на хороший первый тайм, именно быстрый гол во второй половине встречи определил дальнейший ход игры. К тому же специалист подчеркнул, что его команде не хватило футболистов, чтобы качественно усилить игру заменами.
В смешанной зоне стадиона, где обычно футболисты общаются с журналистами, после матча было довольно мало игроков. К прессе вышли только защитник и полузащитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон и Мориц Бауэр соответственно. Футболисты "Спартака" же проигнорировали общение со СМИ.
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал журналистам, что игроки не вышли с ними на общение из-за обиды. По словам Трахтенберга, футболисты обиделись на то, что СМИ якобы уже "отправили "Спартак" в архив" и не верят в действующего чемпиона в этом сезоне.
К слову, несмотря на победу, эмоции у футболистов "Спартака" были на пределе. Так спартаковский нападающий Луис Адриано после его замены на 88-й минуте встречи не пожал руку Каррере, а отмахнулся от тренера и ушел в подтрибунное помещение. Тренер на пресс-конференции заявил, что разберется с этим случаем на следующий день на тренировке.
Также не захотел общаться с журналистами и владелец "Спартак" Леонид Федун. Перед началом матча бизнесмен, не ответив на вопрос про трансферную кампанию клуба, прошел мимо СМИ. После матча же Федун уезжал уже с закрытой парковки, куда представителям прессы не давали подойти даже близко.
Каррера считает, что команда готова к старту группового этапа Лиги чемпионов. По словам тренера, его подопечные физически хорошо себя чувствуют и уже доказали свою готовность к еврокубковым играм.
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора" красно-белые проведут уже в среду на выезде. 17 сентября "Спартак" также на выезде сыграет в матче чемпионата России против "Тосно" из Ленинградской области.
После девяти туров чемпионата России "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Рубин" располагается на шестом месте с 14 очками и 17 сентября на своем поле примет екатеринбургский "Урал".