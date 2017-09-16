"Краснодар" разгромил "Анжи" в матче 10-го тура РФПЛ

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ТАСС, 16 сентября. "Краснодар" победил махачкалинское "Анжи" со счетом 5:1 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
За "Краснодар" забили Федор Смолов (40-я минута), Виктор Классон (55), Масьель Вандерсон (67,71), Торнике Окриашвили (79). В составе "Анжи" отличился Владимир Полуяхтов (77).
"Краснодар" занимает второе место с 21 очком. "Анжи" идет 15-м с семью очками.
В следующем матче 23 сентября махачкалинцы сыграют в гостях с московским "Спартаком". "Краснодар" 24 сентября встретится дома с петербургским "Зенитом".