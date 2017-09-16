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"Крылья Советов" разгромили "Балтику" в матче 14-го тура ФНЛ

Спорт
16 сентября, 20:22 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 16 сентября. Самарские "Крылья Советов" обыграли калининградскую "Балтику" со счетом 3:0 в домашнем матче 14-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Голы забили Сергей Корниленко (13-я минута), Алан Чочиев (57), Сергей Самодин (66). На 15-й минуте матча был удален нападающий "Балтики" Сенин Себай.

"Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице с 34 очками. "Балтика" идет седьмой с 24 баллами. В следующем матче 24 сентября "Крылья Советов" сыграют в гостях с красноярским "Енисеем", "Балтика" примет томскую "Томь".

В других матчах "Енисей" победил "Олимпиец" (2:0), "Сибирь" - "Шинник" (1:0), "Волгарь" - "Оренбург" (2:0), "Динамо СПБ" - "Тюмень" (2:0). Вничью завершились матчи между "Авангардом" и "Ротором" (0:0), "Химками" и "Тамбовом" (1:1), "Кубанью" и "Факелом" (2:2).

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