"Енисей" победил "Луч-Энергию", продлив беспроигрышную серию в ФНЛ до восьми матчей

"Зенит" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 10 сентября, 15:55
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Уэбер обогнал коня на 60-метровкеСпорт 10 сентября, 15:54
Международный эксперт: российская система сканирования бюллетеней вызывает довериеПолитика 10 сентября, 15:32
Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-ПетербургПроисшествия 10 сентября, 15:30
Пассажиропоток МЦК за год работы превысил прогнозируемый на 30%Москва 10 сентября, 15:09
Путин подтвердил готовность РФ помочь Кубе ликвидировать последствия ураганаОбщество 10 сентября, 14:54
Дмитрий Медведев проголосовал на муниципальных выборах в МосквеПолитика 10 сентября, 14:45
Болельщики "Зенита" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением БерггольцСпорт 10 сентября, 14:28
Температура в Центральной России близка к рекордной, в Татарстане ждут первые заморозкиВ стране 10 сентября, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 сентября. Красноярский "Енисей" разгромил "Луч-Энергию" из Владивостока со счетом 4:0 в домашнем матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Голы забили Александр Козлов (6-я минута), Константин Гарбуз (43), Артур Саркисов (45) и Михаил Комков (80, с пенальти). 28-летний Козлов забил 13-й гол в 13 матчах текущего чемпионата и продолжает возглавлять гонку бомбардиров.
"Енисей" набрал 31 очко и идет на первом месте в турнирной таблице, "Луч-Энергия" занимает 16-ю строчку с 11 баллами. Подопечные Дмитрия Аленичева не проигрывают уже восемь матчей подряд в ФНЛ, одержав семь побед и однажды сыграв вничью. Последнее поражение красноярцы потерпели 30 июля, когда в гостях крупно уступили "Тамбову" (0:5).
В следующем туре красноярская команда дома сыграет в гостях с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода, "Луч-Энергия" также дома встретится с санкт-петербургским клубом "Зенит-2". Оба матча пройдут 16 сентября.
В других матчах воскресенья "Зенит-2" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" (3:3), новосибирская "Сибирь" также вничью провела домашний матч с астраханским "Волгарем" (1:1).