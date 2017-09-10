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"Енисей" победил "Луч-Энергию", продлив беспроигрышную серию в ФНЛ до восьми матчей

Спорт
10 сентября, 15:09 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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ТАСС, 10 сентября. Красноярский "Енисей" разгромил "Луч-Энергию" из Владивостока со счетом 4:0 в домашнем матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Голы забили Александр Козлов (6-я минута), Константин Гарбуз (43), Артур Саркисов (45) и Михаил Комков (80, с пенальти). 28-летний Козлов забил 13-й гол в 13 матчах текущего чемпионата и продолжает возглавлять гонку бомбардиров.

"Енисей" набрал 31 очко и идет на первом месте в турнирной таблице, "Луч-Энергия" занимает 16-ю строчку с 11 баллами. Подопечные Дмитрия Аленичева не проигрывают уже восемь матчей подряд в ФНЛ, одержав семь побед и однажды сыграв вничью. Последнее поражение красноярцы потерпели 30 июля, когда в гостях крупно уступили "Тамбову" (0:5).

В следующем туре красноярская команда дома сыграет в гостях с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода, "Луч-Энергия" также дома встретится с санкт-петербургским клубом "Зенит-2". Оба матча пройдут 16 сентября.

В других матчах воскресенья "Зенит-2" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" (3:3), новосибирская "Сибирь" также вничью провела домашний матч с астраханским "Волгарем" (1:1).

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