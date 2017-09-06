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"Спартак-2" одержал волевую победу над "Олимпийцем" в матче ФНЛ

Спорт
6 сентября, 20:09 UTC+3 ТАСС

Московский клуб выиграл со счетом 3:1

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ТАСС, 6 сентября. Московский "Спартак-2" победил "Олимпиец" из Нижнего Новгорода со счетом 3:1 в гостевом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака" отличились Артем Сокол (35-я минута) и Идриса Самбу (90), защитник "Олимпийца" Андрей Хрипков забил гол в свои ворота (52). У хозяев отличился Сергей Каретник (13).

"Спартак-2" набрал 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице, "Олимпиец" с девятью очками занимает 18-е место.

В следующем туре "Спартак-2" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 11 сентября, "Олимпиец" днем ранее в гостях встретится с калининградской "Балтикой".

Остальные результаты игрового дня:

  • "Томь" - "Оренбург" - 0:0;
  • "Ротор" - "Зенит-2" - 4:1;
  • "Шинник" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2;
  • "Авангард" - "Факел" - 2:0;
  • "Волгарь" - "Тюмень" - 1:0;
  • "Крылья Советов" - "Тамбов" - 1:0.

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