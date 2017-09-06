"Спартак-2" одержал волевую победу над "Олимпийцем" в матче ФНЛ

ТАСС, 6 сентября. Московский "Спартак-2" победил "Олимпиец" из Нижнего Новгорода со счетом 3:1 в гостевом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака" отличились Артем Сокол (35-я минута) и Идриса Самбу (90), защитник "Олимпийца" Андрей Хрипков забил гол в свои ворота (52). У хозяев отличился Сергей Каретник (13).

"Спартак-2" набрал 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице, "Олимпиец" с девятью очками занимает 18-е место.

В следующем туре "Спартак-2" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 11 сентября, "Олимпиец" днем ранее в гостях встретится с калининградской "Балтикой".

Остальные результаты игрового дня:

"Томь" - "Оренбург" - 0:0;

"Ротор" - "Зенит-2" - 4:1;

"Шинник" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2;

"Авангард" - "Факел" - 2:0;

"Волгарь" - "Тюмень" - 1:0;

"Крылья Советов" - "Тамбов" - 1:0.