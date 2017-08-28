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Будогосский: ассистент судьи матча ЦСКА - "Ахмат" будет работать на матчах ФНЛ и ПФЛ

Спорт
28 августа, 13:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский

© Евгений Волчков/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ассистент главного арбитра матча чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом" Александр Кудрявцев временно будет переведен работать на играх Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

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Матч восьмого тура чемпионата России прошел в воскресенье в Москве и завершился победой "Ахмата" со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Заур Садаев. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением.

"Он какое-то время не будет допускаться к работе на матчах премьер-лиги из-за допущенной ошибки, которая повлияла на результат и исход матча. Но мы не отстраняем судей от работы, чтобы они не потеряли навык. Какое-то время он будет работать на матчах ФНЛ и, возможно, на играх второго дивизиона, потому что ассистенты, которые временно работают в ФНЛ, назначаются еще на матчи ПФЛ", - сказал Будогосский.

"Вопрос о том, когда Кудрявцев вернется в премьер-лигу, сейчас не стоит. Все зависит от того, как он будет проводить игры, на которые он будет назначаться на этом уровне, потому что там тоже идет жесткий контроль и должно пройти определенное время, чтобы он проанализировал свою ошибку и доказал, что может работать на том уровне, на который был изначально рекомендован", - отметил глава департамента.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.

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