Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главный судья матча восьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Ахмат" Михаил Вилков допускал ошибки в обе стороны. Такое мнение журналистам высказал полузащитник грозненцев Антон Швец.

Матч, который прошел на "ВЭБ-Арене", завершился победой "Ахмата" со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Заир Садаев. Однако председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) заявил ТАСС, что Вилков не должен был засчитывать взятие ворот, так как мгновениями ранее мяч пересек лицевую линию.

"Повтор момента с голом пока не видел. Но судья ошибался во многих моментах и не в нашу пользу, так что и я недоволен судейством. Да, может быть он ошибся, но это футбол, матч закончился", - считает Швец.

По мнению полузащитника, нормально стоит относиться и к моментам в конце игры, когда игроки команды затягивали время: "Конечно, это нормально, это футбол. В других случаях соперники тянули время, это футбольные хитрости".

До воскресной встречи "Ахмат" потерпел четыре поражения подряд. "Мы были очень мотивированы, мы должны были выигрывать и сделали это, неважно как, самое главное - выиграли. Тяжелый матч для нас всех, бились за нашу честь, за клуб, за тренера, за президента клуба, - поделился Швец. - Нам не везло во многих случаях, например, поражение 0:4 от "Зенита" не по счету - при 0:2 должны были удалить Андрея Лунева (вратарь "Зенита" - прим. ТАСС), а потом нам забили еще два; думаю, сейчас черная полоса закончилась и все будет хорошо".

ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" примет московский "Локомотив".