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Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороны

Спорт
27 августа, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

По мнению полузащитника грозненского клуба, нормально стоит относиться и к моментам в конце игры, когда игроки команды затягивали время

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Антон Швец (слева)

Антон Швец (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главный судья матча восьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Ахмат" Михаил Вилков допускал ошибки в обе стороны. Такое мнение журналистам высказал полузащитник грозненцев Антон Швец.

Матч, который прошел на "ВЭБ-Арене", завершился победой "Ахмата" со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Заир Садаев. Однако председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) заявил ТАСС, что Вилков не должен был засчитывать взятие ворот, так как мгновениями ранее мяч пересек лицевую линию.

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"Повтор момента с голом пока не видел. Но судья ошибался во многих моментах и не в нашу пользу, так что и я недоволен судейством. Да, может быть он ошибся, но это футбол, матч закончился", - считает Швец.

По мнению полузащитника, нормально стоит относиться и к моментам в конце игры, когда игроки команды затягивали время: "Конечно, это нормально, это футбол. В других случаях соперники тянули время, это футбольные хитрости".

До воскресной встречи "Ахмат" потерпел четыре поражения подряд. "Мы были очень мотивированы, мы должны были выигрывать и сделали это, неважно как, самое главное - выиграли. Тяжелый матч для нас всех, бились за нашу честь, за клуб, за тренера, за президента клуба, - поделился Швец. - Нам не везло во многих случаях, например, поражение 0:4 от "Зенита" не по счету - при 0:2 должны были удалить Андрея Лунева (вратарь "Зенита" - прим. ТАСС), а потом нам забили еще два; думаю, сейчас черная полоса закончилась и все будет хорошо".

ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" примет московский "Локомотив".

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