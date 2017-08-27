Кононов: футболисты "Ахмата" в матче с ЦСКА могли забить и больше

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" провел качественную по содержанию игру в матче с ЦСКА, команда могла забить и больше. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер грозненцев Олег Кононов.

Матч 8-го тура чемпионата России, который прошел на "ВЭБ-Арене", завершился победой "Ахмата" со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Заир Садаев. Однако председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко заявил ТАСС, что судья Михаил Вилков не должен был засчитывать взятие ворот, так как мгновениями ранее мяч пересек лицевую линию.

"Очень важные три очка, тем более "Ахмат" впервые выигрывает у ЦСКА в Москве. Нам была нужна победа после продолжительной серии неудач. Пять баллов ребятам за самоотдачу, собранность, самоотверженность", - поделился впечатлениями Кононов.

"Учитывая тактику, которую мы выбрали, я остался доволен качеством игры, если бы реализовали свои моменты, счет был бы другим", - также сказал тренер.

По слова Кононова, он еще не смотрел повтор эпизода с забитым голом, поэтому не может оценить решение Вилкова.

ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" примет московский "Локомотив".