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"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ

Спорт
27 августа, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Единственный гол забил Заур Садаев

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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил Заур Садаев (45-я минута).

Армейцы вышли на матч в специальных футболках в честь дня рождения клуба. На них была нанесена надпись "106 лет ЦСКА".

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ЦСКА впервые проиграл "Ахмату" (ранее - "Терек") в домашнем матче чемпионата страны. До воскресной встречи армейцы принимали грозненцев 10 раз и добились девяти побед при одной ничьей и разнице мячей 22:4. Кроме того, грозненцы смогли забить ЦСКА на выезде впервые с 10 ноября 2013 года, когда уступили со счетом 1:4.

"Ахмат" прервал четырехматчевую серию поражений в чемпионате России. Ранее клуб уступил "Уфе" (2:3), "Краснодару" (2:3), "Зениту" (0:4) и "Арсеналу" (1:2). ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию.

История ЦСКА берет начало в 1911 году. Команда носила разные названия - Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС, 1911-1923), Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ, 1923-1928), Центральный дом Красной армии (ЦДКА, 1928-1951), Центральный дом Советской армии (ЦДСА, 1951-1957), Центральный спортивный клуб Министерства обороны (ЦСК МО, 1957-1960), Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА, 1960-1994) и Профессиональный футбольный клуб ЦСКА (ПФК ЦСКА, с 1994 года). Армейцы 13 раз выигрывали чемпионат страны, 12 раз - национальный Кубок, 6 раз - Суперкубок. В 2005 году ЦСКА первым среди российских клубов стал обладателем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" примет московский "Локомотив".

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