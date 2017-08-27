Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Матч с "Ахматом" показывает, что российский судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Матч 8-го тура чемпионата России по футболу, который прошел в Москве на "ВЭБ-Арене", завершился победой "Ахмата" со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Заир Садаев. Однако председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко заявил ТАСС, что судья Михаил Вилков не должен был засчитывать взятие ворот, так как ранее мяч пересек лицевую линию.

"Полярные эмоции от тех, что мы испытали несколько дней назад (армейцы пробились в групповой этап Лиги чемпионов - прим. ТАСС). К сожалению, стоит констатировать то, что сейчас все судейские ошибки против нас. Что сегодня творил судья? Игроки соперника падают и валяются, а он этому способствует, плюс, конечно, засчитанный гол с явным нарушением", - сказал тренер.

"Против нас приезжают команды обороняться вдевятером, и судейский корпус способствует тому, чтобы остановить нас, - продолжил Гончаренко. - Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки допускались в играх других команд, более того, в некоторых матчах судьи способствуют, а о нас позволяют вытирать ноги. Мне по большому счету все равно на дисквалификации, но, понимайте, когда соперник низко обороняется и судья всячески помогает, играть очень сложно".

ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию.

"Да, нам не хватает креатива в атаке при плотной обороне, но еще раз скажу, когда при вводе мяча, "стандартах" игра затягивается и судья никаким образом на это не реагирует, согласитесь, что игра разбивается на отрезки. А чем больше пауз, тем больше это способствует сопернику", - подчеркнул специалист. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" примет московский "Локомотив".