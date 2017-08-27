Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьи

Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьиСпорт 27 августа, 21:03
Армейский триумф: хоккеисты "Красной Армии" во второй раз выиграли молодежный Кубок мираСпорт 27 августа, 20:55
Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороныСпорт 27 августа, 20:51
Россияне Тищенко и Егоров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксуСпорт 27 августа, 20:48
Ржига: тренерский штаб "Слована" ошибся при подготовке к сезону КХЛСпорт 27 августа, 20:42
Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКАСпорт 27 августа, 20:11
"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛСпорт 27 августа, 20:05
Российская прыгунья в длину Клишина стала пятой на этапе Мирового вызова в БерлинеСпорт 27 августа, 20:04
Кононов: футболисты "Ахмата" в матче с ЦСКА могли забить и большеСпорт 27 августа, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Ахмат" забил гол в ворота московского ЦСКА после ошибки ассистента главного арбитра встречи. Такое мнение ТАСС высказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
В воскресенье в матче восьмого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил Заур Садаев. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением.
"Судя по тому, что было на телевизионной картинке, была допущена ошибка в моменте со взятием ворот. Но я не могу отнести ее в адрес Михаила Вилкова [главного арбитра встречи], потому что это не его функция следить за выходом мяча за линию поля, а ошибка ассистента, который должен был принять решение. Поэтому мнение некоторых средств массовой информации, которые считают, что это ошибка Вилкова, является неверным. С той точки, где он находился, невозможно увидеть, пересек мяч линию или нет, это должен был увидеть ассистент", - сказал Будогосский.
"Эпизод будет обсуждаться на заседании контрольно- квалификационной комиссии. Она вынесет свое решение", - добавил глава департамента.
После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.