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Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьи

Спорт
27 августа, 21:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением

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Автор единственного забитого мяча в матче Заур Садаев

Автор единственного забитого мяча в матче Заур Садаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Ахмат" забил гол в ворота московского ЦСКА после ошибки ассистента главного арбитра встречи. Такое мнение ТАСС высказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

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В воскресенье в матче восьмого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил Заур Садаев. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением.

"Судя по тому, что было на телевизионной картинке, была допущена ошибка в моменте со взятием ворот. Но я не могу отнести ее в адрес Михаила Вилкова [главного арбитра встречи], потому что это не его функция следить за выходом мяча за линию поля, а ошибка ассистента, который должен был принять решение. Поэтому мнение некоторых средств массовой информации, которые считают, что это ошибка Вилкова, является неверным. С той точки, где он находился, невозможно увидеть, пересек мяч линию или нет, это должен был увидеть ассистент", - сказал Будогосский.

"Эпизод будет обсуждаться на заседании контрольно- квалификационной комиссии. Она вынесет свое решение", - добавил глава департамента.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.

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