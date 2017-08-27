Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьи

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Ахмат" забил гол в ворота московского ЦСКА после ошибки ассистента главного арбитра встречи. Такое мнение ТАСС высказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

В воскресенье в матче восьмого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил Заур Садаев. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением.

"Судя по тому, что было на телевизионной картинке, была допущена ошибка в моменте со взятием ворот. Но я не могу отнести ее в адрес Михаила Вилкова [главного арбитра встречи], потому что это не его функция следить за выходом мяча за линию поля, а ошибка ассистента, который должен был принять решение. Поэтому мнение некоторых средств массовой информации, которые считают, что это ошибка Вилкова, является неверным. С той точки, где он находился, невозможно увидеть, пересек мяч линию или нет, это должен был увидеть ассистент", - сказал Будогосский.

"Эпизод будет обсуждаться на заседании контрольно- квалификационной комиссии. Она вынесет свое решение", - добавил глава департамента.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.