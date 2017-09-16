"Спартак-2" обыграл "Томь" в матче чемпионата ФНЛ

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ТАСС, 16 сентября. Московский клуб "Спартак-2" одержал победу со счетом 2:1 над томской "Томью" в выездном матче 14-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей голы забили Даниил Полубояринов (15-я минута) и Фэшн Сакала (80). У хозяев отличился Анте Пульич (23).
"Томь" не может одержать победу в ФНЛ седьмой матч подряд. Последний раз томичи обыгрывали астраханский "Волгарь" (2:1) 9 августа. "Спартак-2" одержал третью победу в последних четырех матчах.
"Спартак-2" поднялся на восьмое место в таблице ФНЛ. В активе команды 23 очка после 14 туров. "Томь" набрала 14 очков и занимает 12-е место.
В следующем матче ""Спартак-2" на своем поле примет подмосковные "Химки". "Томь" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой". Обе встречи пройдут 24 сентября.
В другом матче субботы санкт-петербургский "Зенит-2" на выезде сыграл вничью со счетом 1:1 с владивостокским "Лучом-Энергией".