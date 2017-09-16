ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ

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ТАСС, 16 сентября. Московский ЦСКА обыграл "Ростов" со счетом 2:0 в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Голы забили Василий Березуцкий (30-я минута) и Витиньо (68).
На 57-й минуте матча полузащитник армейцев Александр Головин получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. Вследствие этого он не примет участие в матче следующего тура против московского "Динамо", который пройдет 23 сентября.
Болельщики ЦСКА разместили перед матчем баннер, посвященный памяти вратаря Сергея Перхуна. Голкипер ЦСКА 18 августа 2001 года в гостевом матче против махачкалинского "Анжи" получил травму головы в результате столкновения с нападающим Будуном Будуновым, 28 августа Перхун скончался в больнице в Москве.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 19 очками, "Ростов" - пятое с 16 очками.
"Ростов" в следующем матче примет 24 сентября московский "Локомотив".