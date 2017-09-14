Матчи ЛЧ с участием ЦСКА и "Спартака" в России посмотрели 1,274 млн телезрителей

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и "Спартака" посмотрели 1,274 млн российских телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала "Матч ТВ", который транслировал игры.
ЦСКА во вторник на выезде победил португальскую "Бенфику" (2:1), "Спартак" также в гостях в среду сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1).
"Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1 миллион 274 тысячи телезрителей старше четырех лет", - сказали в пресс-службе.
В среду также состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Греции (74:69). В пресс-службе "Матч ТВ" сообщили, что в этот день доля телесмотрения по целевой аудитории (мужчины старше 18 лет) составила 8,9% по Москве. "По этому показателю телеканал опередил все федеральные каналы за исключением НТВ (11,4%) и "ТК "Россия" (10,8%)", - отметили в пресс-службе. Данный показатель стал самым высоким для "Матч ТВ" в 2017 году и пятым - за всю историю телеканала (с ноября 2015 года).