СМИ: болельщик ФК "Спартак" был арестован в Мариборе за нападение на полицейского

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ТАСС, 16 сентября. Болельщик московского футбольного клуба "Спартак" был арестован после матча Лиги чемпионов в словенском Мариборе за нападение на полицейского. Об этом сообщает словенская газета Vecer.
В среду "Спартак" в Словении сыграл вничью с "Марибором" со счетом 1:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Россиянин, имя которого не сообщается, обвиняется в совершении уголовного преступления, наказание за которое может составить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы. По версии следствия, перед матчем болельщик атаковал полицейского со спины и повредил ему лицо, страж порядка был госпитализирован. Задержать болельщика сразу не удалось, он скрылся, однако был идентифицирован благодаря камерам наблюдения и арестован после матча. В пятницу суд Марибора постановил оставить россиянина под стражей.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против "Спартака" по двум нарушениям дисциплинарного регламента во время матча: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 21 сентября.