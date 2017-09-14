Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Ливерпуль" обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу санкций к "Спартаку"

Спорт
14 сентября, 21:34 UTC+3 ТАСС

По информации Guardian, в английском клубе не исключают вариант, при котором "Спартак" будет наказан проведением ближайшего домашнего матча без зрителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Английский "Ливерпуль" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за разъяснениями по поводу санкций, которые могут быть применены к российскому "Спартаку" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА в четверг открыл два дисциплинарных дела (использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле) в отношении "Спартака" по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором", они будут рассмотрены 21 сентября. А уже через пять дней "Ливерпулю" предстоит играть со "Спартаком" в Москве во втором туре группового этапа турнира.

Смотрите также

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера "Севильи" Бериццо

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака"

Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Севильей" в матче Лиги чемпионов

По информации Guardian, в английском клубе не исключают вариант, при котором "Спартак" будет наказан проведением ближайшего домашнего матча без зрителей. Поэтому "Ливерпуль" обратился в УЕФА для того, чтобы получить полную информацию о ходе разбирательства дела "Спартака", а также гарантии того, что английские болельщики, которые хотят посетить матч, не потеряют затраченные на поездку деньги из-за закрытия домашнего стадиона красно-белых. Квота болельщиков английского клуба на гостевом матче со "Спартаком" составляет 1145 билетов, которые поступят в продажу в пятницу.

Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, за каждую зажженную единицу пиротехники клубу, чьи болельщики ее использовали, положен штраф в размере 500 евро. Если это нарушение не первое, штраф увеличивается в полтора раза. Санкции за бросание фанатами на поле посторонних предметов определяет КЭДК УЕФА в зависимости от степени нарушения.

Английские клубы уже участвовали в еврокубковых матчах без зрителей. "Манчестер Сити" играл с московским ЦСКА в 2014 году и киевским "Динамо" в 2016 году при пустых трибунах. В обоих случаях болельщики "Манчестер Сити" жаловались на то, что ими уже были оплачены поездки, хотя УЕФА выносил санкции более чем за пять дней до матча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
4
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
7
Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама