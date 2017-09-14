СМИ: "Ливерпуль" обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу санкций к "Спартаку"

ТАСС, 14 сентября. Английский "Ливерпуль" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за разъяснениями по поводу санкций, которые могут быть применены к российскому "Спартаку" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА в четверг открыл два дисциплинарных дела (использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле) в отношении "Спартака" по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором", они будут рассмотрены 21 сентября. А уже через пять дней "Ливерпулю" предстоит играть со "Спартаком" в Москве во втором туре группового этапа турнира.

По информации Guardian, в английском клубе не исключают вариант, при котором "Спартак" будет наказан проведением ближайшего домашнего матча без зрителей. Поэтому "Ливерпуль" обратился в УЕФА для того, чтобы получить полную информацию о ходе разбирательства дела "Спартака", а также гарантии того, что английские болельщики, которые хотят посетить матч, не потеряют затраченные на поездку деньги из-за закрытия домашнего стадиона красно-белых. Квота болельщиков английского клуба на гостевом матче со "Спартаком" составляет 1145 билетов, которые поступят в продажу в пятницу.

Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, за каждую зажженную единицу пиротехники клубу, чьи болельщики ее использовали, положен штраф в размере 500 евро. Если это нарушение не первое, штраф увеличивается в полтора раза. Санкции за бросание фанатами на поле посторонних предметов определяет КЭДК УЕФА в зависимости от степени нарушения.

Английские клубы уже участвовали в еврокубковых матчах без зрителей. "Манчестер Сити" играл с московским ЦСКА в 2014 году и киевским "Динамо" в 2016 году при пустых трибунах. В обоих случаях болельщики "Манчестер Сити" жаловались на то, что ими уже были оплачены поездки, хотя УЕФА выносил санкции более чем за пять дней до матча.